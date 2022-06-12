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48-річний фахівець веде переговори із польським футбольним союзом.

Фабіо Каннаваро розглядає можливість очолити збірну Польщі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Переговори відновилися в останні години. Раніше Каннаваро відмовився очолити поляків, але тепер готовий переглянути своє рішення.

Нагадаємо, що нещодавно агентом Каннаваро став Піні Захаві, котрий шукає йому нову команду.

Зазначимо, останнім клубом Каннаваро був китайський Гуанчжоу Евергранде.