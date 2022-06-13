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37-річний футболіст продовжить кар'єру в МЛС.

Джорджо К'єлліні продовжить кар'єру в Лос-Анджелесі, повідомив офіційний Twitter-команди.

37-річний футболіст через 17 сезонів залишає Ювентус. Про тривалість угоди досвідченого центрбеку з новим клубом не повідомляється на даний момент.

Разом із Ювентусом К'єлліні дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, а також по п'ять разів вигравав Кубок та Суперкубок Італії.

У сезоні-2021/22 він провів 21 гру в Серії А та не відзначився результативними діями.