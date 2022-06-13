37-річний футболіст продовжить кар'єру в МЛС.
ДЖОРДЖО К'ЄЛЛІНІ, GETTY IMAGES
13 червня 2022, 00:55
Джорджо К'єлліні продовжить кар'єру в Лос-Анджелесі, повідомив офіційний Twitter-команди.
37-річний футболіст через 17 сезонів залишає Ювентус. Про тривалість угоди досвідченого центрбеку з новим клубом не повідомляється на даний момент.
Разом із Ювентусом К'єлліні дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, а також по п'ять разів вигравав Кубок та Суперкубок Італії.
У сезоні-2021/22 він провів 21 гру в Серії А та не відзначився результативними діями.