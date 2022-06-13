Завершилася 109 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 12 червня, наші воїни знищили:

особового складу – 18

ББМ – 1

АТТ – 1

мінометів – 1

СПГ – 1

склад з б/п – 1.



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Декілька БМП Marder від німецького виробника Rheinmetall, які були зняті з озброєння Бундесвером, в даний час пройшли модернізацію і можуть бути доставлені в Україну негайно — про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук. Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.

Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали. При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати вогневе ураження підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ключова тактична мета окупантів не змінилася – вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових.

У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!