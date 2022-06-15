Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 червня.

Завершилася 111 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Силами наших воїнів знищено:

- БМП-3 окупантів. Н

- Шляхопрокладач БАТ-2

- "Долітався" Орлан-10.

Серед новин:

Продовжуються масові операції з евакуації людей з Донбасу. Сьогодні з села Привілля на Луганщині з під обстрілів рашистів евакуювали 32 людини.

Окупанти продовжують обстріли мирного населення. Знищено вщент три будинки у Добропіллі, 25 будинків пошкоджено.

У напрямку Сєвєродонецька у полон взяті декілька окупантів.

Україна отримала лише 10 відсотків тієї зброї, яку передбачає Ленл-Ліз, підписаний президентом США Джо Байденом. Потрібно більше зброї. Про це повідомляє Міноборони.

У Новій Каховці, яка нині тимчасово окупована терористами, за даними українських ЗМІ був підірваний завод, на території якого рашисти зберігали боєприпаси.

Головне зі звернення Президента:

- Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити. І це – врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях.

- Ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами. Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення. І цього тижня буде багато різних важливих переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи.

- Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, темою номер один була оборонна підтримка. Канада у ній – серед лідерів. Подякував за те, що Канада стала й першою державою, яка переказала на український рахунок у МВФ спеціальну допомогу – близько 800 мільйонів доларів.

- Мав розмову з Президентом Еквадору. Привітав його з обранням Еквадору членом Ради Безпеки ООН. Поінформував про актуальну ситуацію на полі бою й закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни. І ця розмова з Президентом Еквадору, і вчорашня розмова з Президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики щодо відновлення відносин з Латинською Америкою.

- Попросив Головнокомандувача Збройних Сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання.

- За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію.

- Болісні втрати маємо й на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції. Бої за цей напрямок тривають, і треба ще боротися, жорстко битися за повну безпеку для Харкова та області.

- Продовжуємо тиснути на окупантів на півдні країни. Ключова мета – звільнення Херсона, і будемо рухатися до цього крок за кроком.

- Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці – за хоробрість та ефективність у захисті держави. Загальна кількість відзначених нагородами – уже 18 453. І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії.