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Організація незадоволена висловлюваннями француза.

Очільник відділу ФІФА з розвитку футболу та колишній тренер Арсеналу Арсен Венгер нещодавно заявив про те, що Кіліан Мбаппе не став би там футболістом, яким він є, якщо би народився не у Франції.

Нагадаємо, що Мбаппе має камерунськє коріння, але народився у Парижі та грає за команду Дід'є Дешама.

У відповідь на це, Конфедерація південноамериканського футболу звинуватила Венгера у расизмі та неповазі до інших народів світу.

"Ми відмовляємось приймати такі слова та рішуче їх засуждуємо. Вкрай недоречні слова від чиновника ФІФА, що близький до президента організації.

Наша організація виступає проти будь-якого прояву расизму та дискримінації. Слова Венгера не тількі прояв невігластва по відношенню до інших конфедерацій, а й вознесення європейського футболу над іншими. Частіш за все, подібні упередження маскуються під "обгрунтованість" та "розумність".

Ми, південноамериканці, як і африканці, дуже часто зіштовхувались із подібним відношенням до себе. Світ не починається і не скінчується на Європі. Нас теж потрібно цінувати та поважати", — наголошує офіційна заява КОНМЕБОЛ.

Відзначимо, що раніше збірна Єгипту заявила про расизм по відношенню до себе.