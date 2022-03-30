ЧМ-2022. Отбор

Функціонери заявили про неподобну поведінку фанатів Сенегалу.

В рамках матчу-відповіді за право виступати на ЧС-2022 Сенегал у серії пенальті переграв Єгипет та вийшов на мундіаль.

Єгипеться асоціація футболу висловилась щодо фанатів Сенегалу, які не дуже красиво поводили себе під-час матчу.

Зазначимо, що вболівальники світили лазерною вказівкою на гравців Єгипту під-час пробиття післяматчових пенальті.

"Наша збірна була вражена поведінкою фанатів Сенегалу. Ми стали жертвою расизму! Вбік наших гравців бросали каміння та бутилки коли вони розминались, наш автобус зазнав нападу до матчу.

Ми маємо відео та фотофакти, які це підтверджують. Проти гравців застосовували лазер, щоб вони промахувались під-час пробиття пенальті. Ми маємо намір звернутись до ФІФА, що вони вжели заходи", — зазначається в заяві ЄФА.

Зазначимо, що разом із Сенегалом до Чемпіонату світу вийшла також Гана.