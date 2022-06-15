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Футболіст вдруге потрапив до списку ста найкращих молодих виконавців.

Захисник київського Динамо та збірної України Ілля Забарний увійшов до списку номінантів на премію Golden Boy-2022.

Окрім українця, на нагороду також претендують такі футболісти як Карім Адейємі, Люс'єн Агуме, Алехандро Бальде, Едуардо Камавінга та інші.

Забарний вже вдруге претендує на престижну нагороду. Минулого сезону на неї також претендували Михайло Мудрик та Анатолій Трубін.

Відзначимо, що тогоріч володарем Golden Boy став футболіст Барселони Педрі.