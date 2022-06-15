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Обидва функціонери підозрюються у шахрайстві.

Швейцарська прокуратура вимагає засудити Мішеля Платіні та екс-президента ФІФА Зеппа Блаттера до 18 місяців умовного ув'язнення. Про це повідомляє France24.

За інформацією джерела, Блаттера та Платіні звинувачують у шахрайстві за виплату двох мільйонів швейцарських франків у 2011 році на адресу колишнього капітана збірної Франції, який на той час очолював УЄФА.

Платіні та Блаттер заявляють, що вони мали усну домовленість про виплату, яка стосувалася консультаційної роботи Мішеля в період з 1998 по 2002 рік.

Судовий процес, який розпочався минулого тижня, слідує за розслідуванням, яке розпочалося ще у 2015 році. Рішення має бути винесене 8 липня.