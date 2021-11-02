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Бывший президент ФИФА и экс-глава УЕФА получили неприятные новости от швейцарской прокуратуры.

У бывшего президент ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини возникли проблемы со швейцарской прокуратурой.

Как сообщает BBC, функционеры получили обвинение в мошенничестве от правоохранительных органов.

Отметим, что расследование началось еще в 2015 году, когда федеральное бюро заинтересовалось переводом тогда еще действующего президента ФИФА Блаттера на счет главы УЕФА Платини в размере двух миллионов евро в 2011 году.

Напомним, что ранее Минюст США помог ФИФА вернуть 201 млн долларов в ходе расследования коррупции в футболе.