Чтиво

Телекомментатор Кирилл Круторогов представляет читателям Football.ua цикл материалов о лучших бомбардирах в истории чемпионатов Европы.

В день ожидания полуфинальных матчей Евро-2020 есть смысл в очередной раз вспомнить лучших бомбардиров предыдущих турниров, показать с чего они начинали свой футбольный путь, попытаться увидеть момент преодоления трудностей и сомнения, рассказать, как пришли к своему особенному турниру, как пережили момент славы и как сложилась их жизнь в дальнейшем. На очереди — легендарный Мишель Платини.

Когда твой отец учитель математики в школе и тренер любительской футбольной команды, а мама управляет небольшим семейным заведением с названием “Кафе спортсменов”, наверное, невелик шанс, что ты вдруг захочешь стать астрономом или пойдешь заниматься балетом. Тем более, если ты родился в малюсеньком французском городке на раздорожье между Люксембургом и Германией. Именно так было у Мишеля Платини, внука переселенцев с севера Италии.

Он был самым маленьким и наименее выносливым среди всех мальчишек с улицы Антуана Сент-Экзюпери и близлежащих к ней, из-за чего те не хотели брать его в свою команду и называли "карликом". Но малыш все равно бегал с утра до ночи с мячом и представлял себя никем иным как Пеле, точнее — Мишелем ПЕЛЕатини. И ведь звучит, правда?!

На свои игры и тренировки Альдо Платини всегда брал сына с собой, подсознательно надеясь, что тот сможет достичь того, что не смог он сам — стать профессиональным футболистом. Отец всегда детально объяснял Мишелю те или иные моменты, принципы игры, тренировал, подсказывал и требовал ни в чем не уступать оппонентам. А для того, чтобы последнее было возможно, несмотря на физические данные, компенсировать это работой и упорством, упорством и работой.

В 11 лет Платини-младший начал заниматься в футбольной школе родного городка Жеф, показал признаки таланта и через пять лет получил приглашение на просмотр в Мец — клуба из главного города региона Лотаргиния. Но не смог принять участие из-за травмы. А когда повреждение залечил и таки приехал на базу команды, случился неприятный казус — проходя медосмотр, во время спирометрической проверки, Мишель потерял сознание, а вердикт врача оказался неутешительным — “недопустимо низкий объем легких, в два раза меньше положенного, а также слабое для физических нагрузок сердце”.

Парень подумал, что это клеймо и с футболом нужно заканчивать, попросту чтобы не обнадеживать себя и близких. Но отец не позволил сыну опустить руки и бросить любимое занятие. Тем более, они жили на улице Сент-Экзюпери, а этот писатель призывал никогда не расставаться со своей мечтой.

А еще через три года Платини-старший, по сути, запустил профессиональную карьеру Мишеля, поспособствовав его приглашению в резервную команду Нанси. Интересно, что Альдо на тот момент работал в администрации клуба. Но кто сейчас скажет о блате? Наоборот! Наверняка, в Меце не раз кусали локти из-за ошибочной оценки приглашенного доктора, которая не позволила талантливому парню присоединиться к ним, из-за чего он позже оказался у их главного врага.

Далее на первый план вышли терпение и трудолюбие. Юный Платини пахал на общекомандных тренировках, а после оставался и подолгу оттачивал индивидуальные навыки. Упор делал на технику — щепетильную отработку разнообразных финтов — раз за разом, раз за разом, с многочисленными повторениями одного и того же. А также штрафные удары. Он мог отрабатывать их по несколько десятков раз, до полусотни. Хотя с этим возникали трудности.

Поначалу ему удавалось уговорить постоять в стенке пять-шесть партнеров, но им это быстро надоедало, к тому же во время одной из очередных попыток Мишель пробил в партнера и нанес ему травму. Тогда тренерский штаб придумал на тот момент ноу-хау — искусственную стенку из картонных манекенов высотой в средний человеческий рост — около 182 сантиметров.

С того момента как Мишеля “по состоянию здоровья” не приняли в Мец и до его дебюта в сборной Франции прошло всего пять лет! Но там, где на бумаге это всего пару строчек, в реальности это огромный труд и преодоление. За тот период он прошел путь от хрупкого юноши, проигрывающего конкуренцию более физически сильным партнерам, до лидера Нанси, сделавшего команду чемпионом второй Лиги, а затем уже до молодой звезды полузащиты.

В Нанси Платини провел семь лет — много, если сопоставить потенциал этой скромной команды-середняка и фантастические игровые возможности Мишеля. Затем, как он говорил сам, состоялся его переход из главной команды родного региона в главную команду страны того времени — Сент-Этьен. Кстати, абсолютно бесплатно, по истечению срока контракта.

Завоевав чемпионство за три года, француз пошел дальше и подписал контракт с Ювентусом. В первом же сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А и получил свой первый “Золотой мяч”. В этом статусе он и поехал на триумфальный чемпионат Европы, после которого стал настоящим Королем.

Стоит отметить, что взлет Мишеля Платини прямо повлиял на подъем сборной Франции. “Ле бле” не участвовали в Мундиалях 1970 и 1974 годов, с Платини в составе квалифицировались на ЧМ-1978, но не преодолели групповой раунд. На следующем турнире уже продемонстрировали прогресс и достигли полуфинала. А еще через два года пробились на чемпионат Европы, впервые за 24 года и лишь во второй раз в истории.

Это было домашнее для французов Евро-84, статус хозяев обязывал выступить как можно лучше. Сильнейшей стороной сборной Франции под руководством Мишеля Идальго был центр поля, в котором тренер использовал так называемый “магический квадрат” с 28-летним Платини, Тигана, Жирессом и Луисом Фернандесом. Мишель был попросту неудержим. Его видение поля, работа с мячом, игровое мышление и способность отдать фантастическую передачу или пробить с любого расстояния потрясали. Отнюдь не только болельщиков, получавших наслаждение от игры француза, но и соперников, которые не знали, что противопоставить ему.

Платини отличился голами в каждом из пяти матчей турнира, суммарно забив девять раз. В большинстве случаев именно его результативные удары становились решающими в поединках. Единственный мяч он забил в первом туре датчанам (1:0), отметился хет-триком в разгроме над бельгийцами (5:0), затем повторил это в игре с югославами, но победа получилась уже не такой очевидной (3:2). Именно его удар принес победу в овертайме полуфинала со сборной Португалии (3:2) в драматической ситуации — за минуту до серии пенальти, он же открыл счет в финале с испанцами (2:0).

Это были два гола прямыми ударами со штрафных, один с пенальти, два — из-за пределов штрафной, два из пределов ногами и два головой. Без преувеличения, большинство — не принесенные ему на блюдечке с голубой каемочкой партнерами, а организованные, выжатые чуть ли не самостоятельно.

Никому более не удавалось забить столько на одном чемпионате Европы, даже когда число матчей существенно увеличилось. Стоит повторить — за последующие 36 лет никому не покорилось достижение Платини! Второй показатель результативности выдал Антуан Гризманн на прошлом ЧЕ, но, согласитесь, шесть голов в восьми матчах — это точно не девять в пяти.

Эти же девять голов остаются самой высокой результативностью одного футболиста в матчах чемпионатов Европы даже суммарно — по крайней мере, столько же голов на Евро забил и Криштиану Роналду, но ему для этого понадобилось четыре турнира, а Мишелю хватило одного.

Те три года — один до, 84-й, и год после, когда он забил единственный и победный для Ювентуса гол в финале Кубка европейских чемпионов в ворота Ливерпуля — стали пиком карьеры Мишеля Платини, сделали его трехкратным обладателем “Золотого мяча”, хотя правильнее будет сказать — в этот период ОН СДЕЛАЛ СЕБЯ трехкратным обладателем “Золотого мяча” и одним из самых выдающихся футболистов не просто того времени, но и в истории этого вида спорта. Только Платини удалось достичь этого три года подряд.

На Мундиале-1986 Франция с играющим через боль от травмы паха Платини дошла до полуфинала, где проиграла немцам. А в следующем году он завершил свою игровую карьеру. Точнее, “умер как футболист в 32-летнем возрасте 17 мая 1987 года”, — так писал Мишель в своей автобиографии.

Не каждый великий игрок может стать даже более-менее сильным тренером — суровый мир футбола уже неоднократно доказывал это. Так же было и у Мишеля Платини, который единственный свой тренерский опыт — в сборной Франции — весьма неудачный, получил еще тогда, когда не успела даже немного притупиться его головокружительная слава как игрока.

Позже Платини был одним из глав организационного комитета чемпионата мира-1998 во Франции, с этого началась его новая большая и стремительно развивающаяся карьера — функционера. Вскоре после того Мундиаля он вошел в исполнительные комитеты УЕФА и ФИФА, а в 2007-м стал президентом УЕФА. Между прочим, первым в истории из бывших футболистов, а не исключительно функционеров. Именно во время его каденции Украина и Польша получили право принять Евро-2012, а также была проведена реформа клубных евротурниров и создание Лиги Европы.

На пост президента месье Платини избирали трижды, он обрел огромное влияние, а когда в 2015-м выдвинул свою кандидатуру на должность президента ФИФА, случилось неожиданное. По цепной реакции в обвинении в коррупции руководителя мировой футбольной ассоциации Зеппа Блаттера под раздачу попал и Мишель.

Прокуратура уцепилась за денежный перевод в размере двух миллионов швейцарских франков со счета ФИФА на счет француза, это породило самый масштабный скандал в истории организации. Легендарному в прошлом футболисту и многолетнему президенту УЕФА инкриминировали участие в коррупционных схемах и растрате финансовых средств, в следствие чего запретили ближайшие восемь лет заниматься любой деятельностью, связанной футболом.

Прошло уже шесть… Или только шесть?