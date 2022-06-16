Завершилася 112 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Керівництво силових відомств РФ продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження.

Противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.

За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Серед новин

📰Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня. До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України, — голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

📰Володимир Зеленський прийняв запрошення на участь у саміті G7 у Німеччині та у саміті НАТО у Мадриді

📰Канада оголосила про нову військову допомогу Україні на 9 млн канадських доларів. В рамках допомоги Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць M777, які раніше передали західні партнери, — Міністр оборони Канади Аніта Ананд.

📰Новий пакет зброї від США для України буде обсягом 1 млрд доларів. Її поставки почнуть надходити з серпня. Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу "Рамштайн-3" повідомив про наступні поставки:

—18 одиниць 155-мм гаубиць;
—36 тисяч 155-мм снарядів;
—18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
—додаткові снаряди до HIMARS;
—4 автомобілі для ремонту техніки;
—дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
—тисячі захищених радіостанцій;
—тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Також він підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами. Словаччина — бойові гелікоптери серії Мі та необхідні ракетні боєприпаси. Канада, Польща та Нідерланди — передадуть артилерію.

📰НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю альянсу, – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

🔻На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби.

🔻На Харківському напрямку основні зусилля ворога і далі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на Державний кордон України на північ від Харкова.

🔻На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

🔻На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії.

🔻На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

🔻На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська із ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

🔻На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

🔻На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

🔻Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Звернення Генерала та Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного

"Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче — Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Сєвєродонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.

Всі, хто сьогодні в строю, — герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України! Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Слава Україні!"

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 15 червня

"В усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати.

За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛