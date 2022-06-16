Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 червня.

Завершилася 112 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Керівництво силових відомств РФ продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження.

Противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.

За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Серед новин

📰Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня. До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України, — голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

📰Володимир Зеленський прийняв запрошення на участь у саміті G7 у Німеччині та у саміті НАТО у Мадриді

📰Канада оголосила про нову військову допомогу Україні на 9 млн канадських доларів. В рамках допомоги Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць M777, які раніше передали західні партнери, — Міністр оборони Канади Аніта Ананд.

📰Новий пакет зброї від США для України буде обсягом 1 млрд доларів. Її поставки почнуть надходити з серпня. Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу "Рамштайн-3" повідомив про наступні поставки:

—18 одиниць 155-мм гаубиць;

—36 тисяч 155-мм снарядів;

—18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

—додаткові снаряди до HIMARS;

—4 автомобілі для ремонту техніки;

—дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

—тисячі захищених радіостанцій;

—тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Також він підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами. Словаччина — бойові гелікоптери серії Мі та необхідні ракетні боєприпаси. Канада, Польща та Нідерланди — передадуть артилерію.

📰НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю альянсу, – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

🔻На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби.

🔻На Харківському напрямку основні зусилля ворога і далі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на Державний кордон України на північ від Харкова.

🔻На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

🔻На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії.

🔻На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

🔻На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська із ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

🔻На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

🔻На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

🔻Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Звернення Генерала та Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного

"Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках.

Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче — Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Сєвєродонецьк — це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.

Всі, хто сьогодні в строю, — герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України! Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Слава Україні!"

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 15 червня

"В усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати.

За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛