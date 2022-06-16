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Футболіст орендований Зюлте-Варегемом.

Захисник Олександр Дрмабаєв, контракт якого належить донецькому Шахтарю, перейшов у бельгійський Зюлте-Варегем.

Мова йде про оренду футболіста молодіжної збірної України на один рік — до закінчення сезону-2022/23.

Зюлте-Варегем — представник вищого дивізіону Бельгії. У минулому сезоні команда змогла зберегти прописку у Лізі Жюпіле.

Сам Драмбаєв минулого сезону захищав кольори Маріуполя. У 15 матчах на його рахунку одна результативна передача.