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У списку від відомого видання лідирує Аргентина.

Відоме видання The Guardian склало свій список фаворитів на перемогу на чемпіонаті світу-2022.

Головний претендент на тріумф — збірна Аргентини.

"Команда Ліонеля Скалоні не зазнала жодної поразки у кваліфікації – хоча вони мають провести ще один матч з Бразилією, яку вона обіграла минулого року і виграла перший Кубок Америки з 1993 року – а також розгромила Італію у Фіналіссимі. Чи може перерватися 36-річна серія невдач?", — пише видання.

Саме так виглядає топ-10 претендентів на головний трофей:

1. Аргентина

2. Бразилія

3. Іспанія

4. Нідерланди

5. Німеччина

6. Франція

7. Данія

8. Бельгія

9. Португалія

10. Англія.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде у Катарі. Він розпочнеться 21 листопада та триватиме до 18 грудня.