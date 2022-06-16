У списку від відомого видання лідирує Аргентина.
Getty Images
16 червня 2022, 18:23
Відоме видання The Guardian склало свій список фаворитів на перемогу на чемпіонаті світу-2022.
Головний претендент на тріумф — збірна Аргентини.
"Команда Ліонеля Скалоні не зазнала жодної поразки у кваліфікації – хоча вони мають провести ще один матч з Бразилією, яку вона обіграла минулого року і виграла перший Кубок Америки з 1993 року – а також розгромила Італію у Фіналіссимі. Чи може перерватися 36-річна серія невдач?", — пише видання.
Саме так виглядає топ-10 претендентів на головний трофей:
1. Аргентина
2. Бразилія
3. Іспанія
4. Нідерланди
5. Німеччина
6. Франція
7. Данія
8. Бельгія
9. Португалія
10. Англія.
Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 пройде у Катарі. Він розпочнеться 21 листопада та триватиме до 18 грудня.