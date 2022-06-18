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Football.ua розповість про передсезонні подорожі топ-клубів Європи та товариські зустрічі.

Сезон-2021/22 в усій Європі вже добіг кінця. Думки менеджерів та керівників клубів зосереджені на літньому трансферному вікні та передсезонних зборах. На жаль, не кожен може собі дозволити провести повноцінний збір в Азії, Америці та інших країнах, де футбольна інфраструктура на найвищому рівні. Але для топових клубів Прем’єр-ліги, Ла Ліги, Бундесліги, Серії А та Ліги 1 це не є проблемою.

Деякі з них, як Манчестер Сіті, Юнайтед, Реал, Барселона та інші, вже спланували свої мандрівки. Football.ua детальніше розповість про плани команд.

АПЛ

Манчестер Сіті

Чемпіон Прем'єр-ліги є одним із багатьох європейських клубів, які цього літа відправляться через Атлантику до США. Наразі підтверджені тільки два товариських матчі, але їх, ймовірно, буде набагато більше.

Планується, що Сіті розпочне свій тур із товариського матчу проти команди з чемпіонату Мексики Клуб Америка в Техасі, а потім подорожуватиме всією країною, щоб зіграти з мюнхенською Баварією у Вісконсині на стадіоні Грін Бей Пекерс .

20 липня: Манчестер Сіті — Клуб Америка (NRG Stadium, Г'юстон)

23 липня: Манчестер Сіті — Баварія Мюнхен (Ламбо Філд, Грін Бей)

Ліверпуль

Програвши Реалу у фіналі Ліги чемпіонів і Манчестер Сіті у Прем'єр-лізі у боротьбі за чемпіонство, Ліверпуль має намір розпочати підготовку до нового сезону, який, на його думку, має стати успішнішим.

Володарі Кубка Англії та Кубка англійської ліги розпочинають свій передсезонний турнір з поєдинку проти Манчестер Юнайтед за Кубок Століття Бангкока в столиці Таїланду. Потім "червоні" летять до Сінгапуру, де вони також зустрінуться з представником Прем'єр-ліги — Крістал Пелас.

12 липня: Ліверпуль — Манчестер Юнайтед (стадіон Раджамангала, Бангкок)

15 липня: Ліверпуль — Крістал Пелас (Національний стадіон, Сінгапур)

Челсі

Лондонський клуб нещодавно отримав нового власника з США, тому не дивно, що саме там вони і проведуть свої збори. Челсі стане одним з учасників змагання під назвою Кубок Флориди.

Турнір включає в себе низку ігор, проведених по всій території США, які відбуватимуться протягом тижня, перш ніж завершитися "грандіозним фіналом", щоб визначити чемпіонів Кубка Флориди 2022 року. Там зіграє Челсі та Арсенал.

16 липня: Челсі проти Клуб Америка (Стадіон Аллегіант, Лас-Вегас)

20 липня: Челсі проти Шарлотт ФК (Бенк оф Америка Стадіон, Шарлотт)

23 липня : Арсенал проти Челсі (Стадіон Camping World, Орландо)

Тоттенгем

Тоттенгем уперше оголосив про свої плани поїхати в Південну Корею в лютому, що здавалося природним вибором, враховуючи, що капітани чоловічої та жіночої збірних Кореї (Сон Хин Мін і Чо Со Хен) грають за "шпор".

Клуб з Лондона візьме участь у Coupang Play Series, яка складається з двох ігор з інтервалом у три дні. У першому поєдинку пройде матч проти усіх зірок ліги К у Сеулі, а другий — проти іспанської Севільї в місті Сувон, що знаходиться приблизно в 20 милях від столиці країни.

Після цього вони ненадовго повернуться до Великобританії, де зіграють з Рейнджерс, а потім повертаються в Азію, щоб зустрітися командою Жозе Моурінью — Ромою.

13 липня: Тоттенгем проти зірок чемпіонату Південної Кореї (Сеульський стадіон Кубка світу)

16 липня: Тоттенгем проти Севільї (Сувон)

23 липня: Тоттенгем проти Рейнджерс (Айброкс, Глазго)

30 липня: Тоттенгем проти Роми (Семмі Офер Стадіон, Хайфа)

Арсенал

Команда Мікеля Артети також має намір добре підготуватись до АПЛ та єврокубків, куди вони нарешті потрапили. Напередодні матчів у Кубку Флориди, Арсенал зустрінеться з суперником за Прем’єр-лігою, Евертоном, якого вони обіграли з рахунком 5-1 в останньому турі минулого сезону.

Після гри з Челсі в Орландо, "каноніри" повернуться додому, щоб прийняти Севілью та два інших поки неназваних клуби у своєму щорічному турнірі Кубка Еміратів.

16 липня: Арсенал проти Евертону (стадіон M&T Bank, Балтімор)

20 липня: Арсенал проти Орландо Сіті (стадіон Експлорія, Орландо)

23 липня: Арсенал проти Челсі (Camping World Stadium, Орландо)

30 липня: Арсенал проти Севільї (Стадіон Emirates, Лондон)

Манчестер Юнайтед

Цього літа Манчестер Юнайтед зіграє у Азії та Австралії проти Ліверпуля в Бангкоку, де Тен Гаг зможе виграти перший трофей на чолі клубу. Потім команда буде подорожувати Мельбурном.

Згодом "червоні дияволи" повернуться до Європи, щоб зіграти проти Атлетіко Дієго Сімеоне на нейтральному полі в Норвегії. Далі запланована зустріч на Олд Траффорд із середняком Ла Ліги Райо Вальєкано.

12 липня: Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля на Century Cup (Стадіон Раджамангала, Бангкок)

15 липня: Манчестер Юнайтед проти Мельбурн Вікторі (Мельбурн Крикет Граунд)

19 липня: Манчестер Юнайтед проти Крістал Пелас (Мельбурн Крикет Граунд)

23 липня: Манчестер Юнайтед проти Астон Вілли (Стедіон Оптус, Перт)

30 липня: Манчестер Юнайтед проти Атлетіко Мадрид, (Стадіон Уллевааль, Осло)

31 липня: Манчестер Юнайтед проти Райо Вальекано, (Олд Траффорд, Манчестер)

Ла Ліга

Реал Мадрид

Турне Реала у США починається з класичного поєдинку проти Барселони в Лас-Вегасі, перш ніж чемпіони Європи зустрінуться з Клуб Америка та Ювентусом. Час початку матчів ще не оголошено, але дати вже є.

Справді, єдиним передсезонним матчем, який міцно ввійшов у літній розклад Реала, є Суперкубок УЄФА у Фінляндії 10 серпня, лише за два дні до початку нового сезону Ла Ліги.

23 липня: Реал Мадрид проти Барселони (стадіон Allegiant, Лас-Вегас)

26 липня: Реал Мадрид проти Клуб Америка (Oracle Park, Сан-Франциско)

30 липня: Реал Мадрид проти Ювентуса (стадіон Rose Bowl, Лос-Анджелес)

10 серпня : Реал Мадрид проти Айнтрахта Франкфурт, Суперкубок УЄФА (Олімпійський стадіон Гельсінкі)

Барселона

Барселона, яка прилетіла до Австралії відразу після завершення сезону-2021/22 для матчу проти команди всіх зірок А-Ліги, який вони виграли з рахунком 3-2 , відвідає США наприкінці липня. Там команда Хаві проведе дві гри проти команд MLS і ще дві проти європейських топ-клубів.

Барса зустрінеться з Реалом у товариському Ель-Класіко в Лас-Вегасі , а потім з Ювентусом у рамках туру футбольних чемпіонів. Через деякий час команда поїде додому, щоб прийняти Рому Жозе Моуріньо у своєму традиційному матчі за Трофей Джоана Геймера.

19 липня: Барселона проти Інтер Маямі (стадіон DRV PNK, Форт-Лодердейл)

23 липня: Барселона проти Реала (стадіон Allegiant, Лас-Вегас)

26 липня: Барселона проти Ювентуса (стадіон Коттон Боул, Даллас)

30 липня: Барселона проти Нью-Йорк Ред Буллс (Ред Булл Арена, Нью-Джерсі)

6 серпня: Барселона – Рома (Камп Ноу, Барселона)

Атлетіко Мадрид

Передсезонні збори мадридського Атлетіко не будуть сильно сфокусованими на товариських матчах. Можливо, тренерский штаб хоче зробити акцент на фізичній підготовці футболістів, тому вони більше будуть просто тренуватись.

Перший товариський матч Атлетіко зіграє проти представника третього дивізіону Іспанії Нумансії в пам'ять про колишнього президента "матрасників" Хесуса Гіля. Потім команда Дієго Сімеоне їде до Норвегії, щоб через три дні зустрітися з Манчестер Юнайтед.

27 липня: Ателтіко Мадрид – Нумансія (Ель Бурго де Осма)

30 липня: Атлетіко Мадрид – Манчестер Юнайтед (Стадіон Уллевааль, Осло)

Бундесліга

Баварія

Мюнхенська Баварія готова взяти участь у літньому турнірі Audi Summer Tour, який уп’яте проведе чинний чемпіон Німеччини теренами США з тих пір, як вони вперше провели свій передсезонний період у Штатах у 2014 році.

Поки що тур складається лише з двох ігор, які відбуватимуться на величезних стадіонах НФЛ, але цілком імовірно, що в найближчі тижні буде додано більше суперників та стадіонів.

20 липня: Баварія Мюнхен – ДіСі Юнайтед (Ауді Філд, Вашингтон, округ Колумбія)

23 липня: Баварія Мюнхен – Манчестер Сіті (Ламбо Філд, Грін Бей)

Боруссія Дортмунд

У Дортмунда поки що в передсезонному щоденнику лише одна дата. Це означає, що перший матч нового тренера Едіна Терзича відбудеться проти місцевого клубу Лунер, який грає у Вестфалійській лізі 1, шостому за рівнем німецького футболу.

5 липня: Дортмунд – Лунер (Кампфбан Швансбелл Стадіон)

Серія А

Ювентус

Ювентус вже сформував собі виставочний тур по США, де зіграє проти деяких клубу з MLS та європейських грандів.

Першим матчем стане гра проти Чіваса у Лас-Вегасі. Далі хлопці Аллегрі поїдуть в Даллас, щоб зустрітися з Барселоною, а потім повернуться на захід до Пасадени, щоб зустрітися з Реалом.

22 липня: Ювентус проти Чіваса, (стадіон Аллегіант, Лас-Вегас)

26 липня: Ювентус проти Барселони (стадіон Коттон Боул, Даллас)

30 липня: Ювентус проти Реала (стадіон Роуз Боул, Пасадена)

Ліга 1

ПСЖ

Команда зірок із Франції, якою вже не керує Маурісіо Почеттіно, поїде змагатися з місцевими клубами з Японії у турне.

Мессі та компанія вже знають своїх суперників. Ними стануть команди з Ліги Джей-1 Кавасакі Фронтале, Урава Ред Даймондс і Гамба Осака. Поєдинки заплановані на кінець липня.

20 липня: ПСЖ проти Кавасакі Фронтале (Японський національний стадіон, Токіо)

23 липня: ПСЖ проти Урава Ред Даймондс (Сайтама 2002, Сайтама)

25 липня: ПСЖ проти Гамба Осака (Панасонік Стадіон Суіта, Осака)