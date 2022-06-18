Звернення Зеленського.

"Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США.

Ми в одному кроці від початку повноцінної інтеграції з Європейським союзом. Є позитивний висновок Єврокомісії з кандидатства для України. І це історичне досягнення всіх, хто працює на державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб цей крок був позитивний", — сказав президент.

Також він зазначив, що вдалося звільнити з полону українського парамедика Юлію Паєвську(Тайру), яку окупанти захопили у полон у Маріуполі у середині березня. Вона вже вдома. Працюватимемо й надалі, щоб забрати всіх", — сказав Зеленський.

ЗСУ втопили чергове судно РФ.

"Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було вражено судно забезпечення ЧФ РФ "Василь Бех", на борту якого було встановлено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Пізніше стало відомо, що він затонув", – сказав голова одеської ОДА Марченко.

Данія та Нідерланди офіційно «за» членство України в ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мав розмову із главою МЗС Данії Єппе Кофод. Той особисто підтвердив позицію держави щодо підтримки надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Також з підтримкою висловився глава МЗС Нідерландів після засідання Ради міністрів. Вопке Гукстрі повідомив: «Давайте ухвалимо це [рішення про надання статусу кандидата на членство] заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього».