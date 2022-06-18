"Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США.
Ми в одному кроці від початку повноцінної інтеграції з Європейським союзом. Є позитивний висновок Єврокомісії з кандидатства для України. І це історичне досягнення всіх, хто працює на державу. Залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. І я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб цей крок був позитивний", — сказав президент.
Також він зазначив, що вдалося звільнити з полону українського парамедика Юлію Паєвську(Тайру), яку окупанти захопили у полон у Маріуполі у середині березня. Вона вже вдома. Працюватимемо й надалі, щоб забрати всіх", — сказав Зеленський.
ЗСУ втопили чергове судно РФ.
"Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було вражено судно забезпечення ЧФ РФ "Василь Бех", на борту якого було встановлено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Пізніше стало відомо, що він затонув", – сказав голова одеської ОДА Марченко.
Данія та Нідерланди офіційно «за» членство України в ЄС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мав розмову із главою МЗС Данії Єппе Кофод. Той особисто підтвердив позицію держави щодо підтримки надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Також з підтримкою висловився глава МЗС Нідерландів після засідання Ради міністрів. Вопке Гукстрі повідомив: «Давайте ухвалимо це [рішення про надання статусу кандидата на членство] заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього».
"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України", — повідомив він у своєму телеграмі.
Через декілька годин після цієї заяви прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін ухвалив рішення про припинення безвізу з РФ.
"Остаточно розриваємо зв'язки з Росією", — додав Шмигаль.
Вторгнення з боку Білорусі малоймовірне.
"Це питання вивчалось за дорученням президента Зеленського. Ми володіємо інформацією, що відбувається на території Білорусі. Ми не бачимо таких загроз, тому що там немає достатньої кількості сил та засобів для того, щоб зробити такий контрнаступ, який відбувся 24 лютого", — розповів секретар РНБО у інтерв'ю НВ.