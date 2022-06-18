Другое

Українець допоміг польській команді здобути перемогу у контрольному поєдинку.

Краковія здобула перемогу у контрольному матчі, обігравши представника третього за силою дивізіону Польщі – Сталь Жешув із рахунком 3:2.

Краковія відкрила рахунок у дебюті, коли на сьомій хвилині голом відзначився Балай. Проте до перерви суперники відігралися і навіть вийшли вперед зусиллями Малецькі та Данілевича.

Український півзахисник Євген Коноплянка вийшов на заміну, коли його команда програвала, але за дві хвилини Краковія перевернула хід матчу, забивши два м'ячі в період із 68 по 70 хвилини.

В одному з голів українець точно навісив із флангу на Брацика, який головою вбив м'яч у сітку воріт.

Минулого сезону Коноплянка провів 10 матчів за Краковію, в яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка підписав новий контракт з Краковією.