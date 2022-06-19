Центрбек виступатиме у чемпіонаті Латвії.
Дуглас Бергквист, ФК Рига
19 червня 2022, 00:59
Дуг Бергквіст продовжить кар'єру у Ризі, повідомив офіційний сайт команди.
Подробиці переходу, такі як деталі особистої угоди – не розкриваються. Швидше за все, йдеться про повноцінний трансфер із Чорноморця.
Нагадаємо, що Бергквіст поповнив склад "моряків" у січні: він пройшов збори, але так і не встиг дебютувати через вторгнення Російської Федерації на територію України.
Зазначимо, що другу половину сезону Бергквіст провів за Кальмар на правах оренди.