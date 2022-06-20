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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 червня.

Завершилася 116 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

🔥особового складу – 14

🔥САУ – 1

🔥АТТ – 4.



Серед новин:

Журналісти New York Times провели масштабне розслідування й нарахували, що російські військові в більш ніж 450 випадках застосовували некеровані боєприпаси, використання яких прямо заборонене або суттєво обмежене міжнародним правом.

Австралія вже передала Україні 4 із 14 обіцяних бронетранспортерів M113 в рамках нової партії військової допомоги.

Український уряд співпрацює з керівництвом фаст-фуд мережі McDonald’s над тим, аби відновити роботу ресторанів в Україні найближчим часом — про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Українські військові успішно відбили ворожий штурм на околиці села Берестове Бахмутського району Донецької області, водночас окупанти нарощують систему ППО на окупованій території Херсонщини — зведення Генштабу.

Народні депутати ухвалили законопроєкт, який вимагає від забудовників проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

У Києві з понеділка 20 червня відновлюють рух автомобілів мостами Патона й Метро.

На сході України загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин "Кум".

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Обмеження діятимуть на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії.

Через мінометні обстріли на Сумщині постраждала 48-річна мирна жителька, знищено 1 і пошкоджено щонайменше 9 будинків, електроопору.

Глава британської армії генерал Патрік Сандерс сказав своїм військам, що вони повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили Владіміра Путіна. "Ми — покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", – заявив він.

В ніч на 19 червня Повітряні сили збили дві російських ракети типу "Онікс" над Одеською областю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до реформ ЄС, щоб полегшити прийом нових членів.

Під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровській області вибухнув резервуар з паливом, один рятувальник загинув, ще двоє у лікарні.

Британська розвідка відзначає значні проблеми з моральним духом російських військових, що, ймовірно заважає РФ досягати оперативних цілей.

Пентагон готовий надіслати Україні ще чотири РСЗВ HIMARS в якості чергового траншу військової допомоги. Якщо цей план схвалить Білий дім, це подвоїть кількість високомобільних ракетних систем, які США надсилають Україні. Однак рішення з цього питання ще не остаточне і буде ухвалене "виходячи з нагальних потреб України", а остаточну кількість систем може бути змінено в останній момент.

У Луганській області триває боротьба за Сєвєродонецьк, українська армія відбила штурми на кількох ділянках фронту, у Лисичанську загинули люди — голова ОВА Сергій Гайдай.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”. Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк. На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів.

На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завтра починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України.

І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!