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Українець продовжить кар'єру у Першій лізі Польщі.

ЛКС Лодзь на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Владиславом Охрончуком.

Угода з 24-річним українцем розрахована на два роки із можливістю продовження ще на один сезон.

Останнім клубом футболіста був ГКС Ястшембе, за який він провів 14 матчів, забивши один м'яч та зробивши одну гольову передачу.

За підсумками минулого сезону ЛКС Лодзь посів десяте місце у турнірній таблиці Першої ліги Польщі.