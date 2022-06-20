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Польський клуб шукає нового наставника.

Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич є кандидатом на аналогічну посаду у польському Гурніку. Про це повідомляє Interia Sport.

Клуб з Забже нещодавно звільнив Яна Урбана та призначив тимчасово Пьотра Герчака. Але наразі йде підбір усіх кандидатів.

Конкурентом Олександра Хацкевича є колишній гравець Гурніка Міхал Гашпарік, який наразі очолює Спартак з Трнави.

Нагадаємо, що 48-річний Хацкевич перебуває без роботи з березня 2021 року, коли залишив Ротор з країни-окупантки.