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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 20 червня.

Завершилася 117 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

🔥особового складу – 14

🔥САУ – 1

🔥АТТ – 4.



Серед новин:

США планує виділити Україні $450 млн безпекової допомоги у бюджеті-2023.

Комітет з питань оборони Палати представників США затвердив це у своєму проекті закону про військовий бюджет на 2023 рік, — пише Appropriations House.

Фінансову допомогу надаватимуть для навчання, обладнання, озброєння та постачання, а також розвідувальної підтримки українським військовим.

Український підприємець передав свій вертоліт на потреби ЗСУ.

Олександр Громико, власник компанії Saturn, розповів на своїй сторінці у Facebook, що гелікоптер раніше був військовим. Він призначався для розвідки та евакуації поранених. Після цього в Америці з нього зняли військове обладнання, і він став цивільним.

Тепер власник поверне вертоліт у його минуле життя. Олександр зазначив, що гелікоптер у хорошому стані зможе врятувати тяжко поранених із передової і доставити їх до лікарні.

Міноборони України звинувачує італійську компанію, яка постачає військове обладнання росії.

Попри санкції та моральні міркування компанія Danieli в Італії продовжує співпрацювати з державою-агресором. Промисловий постачальник доправляє у росію атомні підводні човни і броню для танків.

ЄС найближчими днями погодить пакет допомоги Україні у розмірі $9,5 млрд, — Bloomberg

Нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних кредитів з 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми, заявили три чиновники ЄС, додавши, що процентні платежі покриватимуться з бюджету ЄС.

Держави-члени також зобов'язуються забезпечити 100% підтримку у разі дефолту.

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Одеській області є поранені, пошкоджені об'єкти інфраструктури, — губернатор області Марченко

За його словами, зараз з'являється інформація про бойові дії на певних територіях. Але інформацію про них не можна публікувати день у день, щоб не поставити під загрозу ЗСУ та не завадити планам військових.

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність України, — Офіс генпрокурора

Підозра висувається у зв'язку з тим, що 25 лютого Черновецький на своїй сторінці у Facebook розмістив публікацію «про можливість і навіть необхідність визнання» «ДНР» та «ЛНР».

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

На останньому противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав. Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування наших дій підрозділів, обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

У зв’язку зі значними втратами особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Так, за наявною інформацією, особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ. У підрозділах, що виведені на відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз депутати вже розійшлися з Верховної Ради, але ми тут. Спеціально, щоб подякувати їм сьогодні. Часто ми їх дуже сильно критикуємо. Але сьогодні вони зробили хорошу роботу.

Я вдячний усім народним депутатам, які підтримали нашу євроінтеграцію. Хочу відзначити голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Дякую депутатам, які підтримали закон «Про управління відходами». Це важливий екологічний документ. Ухвалена й Антикорупційна стратегія – це важливо.

Сподіваюся, що Верховна Рада й надалі працюватиме з таким же вагомим результатом".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!