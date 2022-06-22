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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 червня.

Завершилася 118 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ЗНИЩЕНО ДВА СКЛАДИ БОЄПРИПАСІВ, ДВА БПЛА, ДЕСЯТЬ БРОНЬОВАНИХ МАШИН ТА АВІАЦІЙНУ РАКЕТУ 21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів.

Серед новин:

В США працюватиме окрема група з розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції США.

За попередніми планами, група об‘єднає спеціалістів, що підсилить технічну частину розслідувань. Додатково група займатиметься розслідуваннями вбивств та поранень в Україні американських журналістів під час висвітлення російської агресії.

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

"Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації", — написав президент.

"Кандидатству бути". ЄС досягнув консенсусу щодо кандидатського статусу України.

Міністр закордонних справ Франції Клеман Бон, чия країна наразі головує в ЄС, заявив про це після зустрічі зі своїми колегами.

Він додав, що це питання обговорювалося на рівні глав держав та урядів, і вони досягли одностайності в цьому "історичному" кроці. Проте він зауважив, що це не означає негайний вступ у ЄС, бо це тривалий процес.

Люксембург надав Україні озброєння на 15% свого оборонного бюджету, розповів Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єром Люксембургу.

СБУ розкрила співпрацю з окупантами керівника одного з регіональних підрозділів "Укренерго".

Він добровільно погодився співпрацювати з ворогом та обійняв посаду очільника т. зв. «Маріупольських магістральних мереж днр». Йому заочно повідомлено про підозру.

Збройні сили нанесли зосереджений удар по острову Зміїний, у ворога значні втрати — ОК "Південь".

Нагадаємо, що о. Зміїний тимчасово перебуває під окупацією росіян. Це стратегічно важлива точка поблизу м. Вилкове, з якої окупанти намагаються контролювати ситуацію в акваторії Чорного моря та загрожувати Одеській області.

Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення, додають у командуванні.

Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні

▪️30 самохідних артилерійських установок Gepard,

▪️3 реактивні системи залпового вогню MARS,

▪️7 САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами,

▪️комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM,

▪️система протибатарейної боротьби COBRA

▪️ бронетранспортери М113.

▪️10 протидронових гармат,

▪️10 броньованих машин,

▪️80 пікапів Toyota,

▪️22 ваговози,

▪️ 10 тисяч артилерійських снарядів,

▪️53 тисячі протиповітряних снарядів,

▪️5,8 мільйона патронів для стрілецької зброї,

▪️5000 захисних шоломів,

▪️8 мобільних систем радіозв’язку і тепловізорів,

▪️8 розвідувальних дронів,

▪️4 пристрої з розмінування тощо.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не зафіксовано. Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни. На Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині. На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного. На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів. Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб. На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського. Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов. Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають. На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки. На Південнобузькому напрямку ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів.

Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України та додаємо впевненості, що рішення Європейської ради у пʼятницю буде позитивним.

В усіх переговорах незмінно наголошую: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!