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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 червня.

Пожежа на нафтопереробному заводі Медведчука в рф, Колаж: 24tv.ua

Пожежа на нафтопереробному заводі Медведчука в рф, Колаж: 24tv.ua

Завершилася сто дев’ятнадцята героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Російський агресор продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснюють авіаудари по ворожих позиціях. Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія.

Серед новин

📰У Сєвєродонецьку тривають бої, росіяни наближаються до Лисичанська, - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

📰Росіяни вдарили касетними снарядами по пляжу на Донеччині. За даними ОВА, 6 дітей поранені.

📰ЗСУ відбили штурм Вуглегірської ТЕС та змусили росіян відійти у районі Новобахмутівки, заявляють у генштабі.

📰7 ракет прилетіло у Миколаїв. У результаті пожежі гасили весь день, мер каже про трьох поранених.

📰Міноборони Естонії каже, що РФ відпрацьовує ракетні атаки на країну, але їхній президент не чекає на вторгнення.

📰На Росії горів Новошахтинський нафтопереробний завод, що раніше належив дружині кума Путіна Віктора Медведчука. Там стверджують, що це результат ударів двох безпілотників. В мережі є відео моменту взриву.

📰У Чорнобаївці скоїли замах на "голову" окупаційної влади Юрія Турульова. Його авто підірвали.

📰У розвідці підтвердили факт вибуху на окупованій Херсонщині автомобіля зрадника та колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова. Автомобіль точно підірвано. В якому стані перебуває цей колаборант та зрадник — з'ясовується, — начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

📰Херсонські партизани взяли в полон двох окупантів та отримали важливу інформацію про дислокацію російських підрозділів у захопленому місті. "Скоро для вас настане українська ніч — ніч розплати", - звернулися до російських окупантів наші партизани.

📰Українські військові вже наступного тижня розпочнуть навчатись використовувати німецькі РСЗО Mars II, — повідомила Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

📰Фонд "Повернись живим" став першим в Україні, який отримав офіційний дозвіл на купівлю летальної зброї. Тепер Фонд може закупляти та передавати на фронт засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн, – говориться у заяві фонду.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

🔻На Сіверському напрямку ворог застосував ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

🔻На Слобожанському напрямку противник штурмовими діями намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Слов’янськ. Застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

🔻На Харківському напрямку ворог веде бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

🔻На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку міста Бахмут та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк.

🔻На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

🔻На Краматорському напрямку противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

🔻На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує систематичний вогневий вплив з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка. В районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм та змусили ворога відійти.

🔻На Південнобузькому напрямку противник, інженерним обладнанням позицій, вогневим впливом із ствольної та реактивної артилерії, намагається не допустити просування підрозділів наших військ вглиб захопленої території.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 22 червня

"Від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні поговорив з лідерами 11 країн: Болгарії, Латвії, Греції, Швеції, Естонії, Чехії, Бельгії, Австрії, Словенії, Молдови, знову спілкувався з Президентом Литви Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку із ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

Продовжу такий марафон – маємо забезпечити максимальну підтримку нашій державі. Ключове європейське рішення очікуємо надвечір".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛