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Вихованець Арсенала вперше опиниться у Бельгії.

Нападник Бенік Афобе, який належить Сток Сіті, близький до переходу в Брюгге. Про це повідомляє видання HLN.

Перемовини між Брюгге та Стоком ще тривають, але вони близькі зо позитивного завершення. Сумма майбутнього трансферу невідома.

Афобе минулий сезон провів у оренді в Міллволлі. На його рахунку у 40 поєдинках 13 забитих голів та три асисти.

Якщо 29-річний футболіст все ж опиниться у Брюгге, то цей клуб стане для нього вже 13 у кар'єрі. Найкращим періодом для екс-гравця збірної ДР Конго був сезон-2015/16 у Вулвергемптоні та наступні два роки, який він провів у футболці Борнмута.