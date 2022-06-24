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Відомий колумбієць може перебратися до Бразилії.

Атакуючий півзахисник катарського Ар-Райяна Хамес Родрігес може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бразилії.

Як повідомляє журналіст Еркем Конур, у послугах 30-річного колумбійця зацікавлений Ботафого.

Бразильський клуб готовий запропонувати Хамесу контракт на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Нинішня угода колумбійського плеймейкера з Ар-Райяном розрахована до літа 2024 року. У 12 матчах чемпіонату Катару Хамес забив 4 голи та віддав 6 асистів.