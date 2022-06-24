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Футболіст повернувся у чемпіонат Польщі.

Захисник ковалівського Колоса Кирило Петров перейшов у польську Корону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До цього футболіст захищав кольори клубу на правах оренди, але зараз він підписав повноцінний контракт до літа 2023 року.

Він дістався клубу безкоштовно, адже його угода з Колосом закінчилась. Петров у сезоні-2014/15 вже грав за Корону.

У минулому сезоні на рахунку українця шість матчів у Другому дивізіоні Польщі, один гол та один асист.