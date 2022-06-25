Серед новин

📰 ​Волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лачен зібрали 600 мільйонів гривень на чотири Байрактари за три дні!

📰 Канадський сенат схвалив конфіскацію російських активів.

📰 СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу рф, до якої входив нардеп Андрій Деркач.

📰 У колишнього премʼєр-міністра Криму Валерія Горбатого виявили незаконну колекцію унікальних музейних експонатів на мільйони доларів.

📰 ЗСУ знищили російського найманця ПВК "Вагнер" євгена орлова.

📰 ЄС надасть Україні €9 млрд фінансової допомоги, — прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

📰 Україна нарощує експорт зерна через західні кордони, – Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури.

📰 Україна може вступити до ЄС у 2029 році, – Форсюк.

Гендиректорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк прогнозує вступ України до ЄС у 2029 році. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

📰 "Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – зазначила вона.

📰 Після успішних наступальних дій ЗСУ частина сил росіян залишила підготовлені позиції та втекла в район населеного пункту Ольгине Бериславського району Херсонської області, — Генштаб.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻 В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

🔻 На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

🔻 На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

🔻 На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

🔻 На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.

🔻 На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.

Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.

🔻 На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли.

Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

🔻 На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.

🔻 На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 23 червня

"Всі ми кажемо: Україні надали статус кандидата в ЄС, хоча маємо говорити: Україна ЗДОБУЛА статус кандидата в ЄС. Він не впав з неба. Україна зробила для цього багато. Не забуваємо, не соромимося цього, пишаємося цим!

Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти Росії. Їхні подвиги – це наші спільні подвиги. Їхні рани – це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас!

Вчора Україна стала кандидатом на вступ у Євросоюз. Грузіє, ви на цьому шляху. Дійте! Ми вам допоможемо!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛