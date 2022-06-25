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Футболіст вирішив залишити Сошо.

Гвінейський півзахисник Флорентен Погба перейшов з французького Сошо до індійського клубу АТК Мохун Баган.

31-річний футболіст не став підписувати новий контракт та у якості вільного агента вирішив підкорювати екзотичний чемпіонат.

Про умови контракту з досвідченим футболістом клуб не повідомляє.

Флорентен має досвід виступів у Франції за Седан, Сент-Етьєн та Сошо, у США за Атланту та у Туреччині за Генчлербірлігі.

Нагадаємо, що Рідний брат Флорентена Поль Погба близький до переходу в Ювентус.