Футболіст вирішив залишити Сошо.
Флорентен Погба. Getty Images
25 червня 2022, 11:55
Гвінейський півзахисник Флорентен Погба перейшов з французького Сошо до індійського клубу АТК Мохун Баган.
31-річний футболіст не став підписувати новий контракт та у якості вільного агента вирішив підкорювати екзотичний чемпіонат.
Про умови контракту з досвідченим футболістом клуб не повідомляє.
Флорентен має досвід виступів у Франції за Седан, Сент-Етьєн та Сошо, у США за Атланту та у Туреччині за Генчлербірлігі.
Нагадаємо, що Рідний брат Флорентена Поль Погба близький до переходу в Ювентус.