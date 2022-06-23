Италия

Французький півзахисник визначився з майбутнім клубом.

Тривала епопея з переходом Поля Погба до одного з провідних клубів Європи підходить до свого завершення.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, французький півзахисник підписав угоду з туринським Ювентусом.

Останні деталі буде узгоджено, а контракт підписано на початку липня.

Зазначимо, що Ювентус продав Поля Погба Манчестер Юнайтед за 100 мільйонів євро шість років тому. Перший раз француз приходив до табору туринців також на правах вільного агента.

У цьому сезоні півзахисник зіграв 27 матчів, збив один гол та віддав вісім гольових передач.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед був готовий підняти зарплату Погба за новим контрактом — футболіст відмовив.