Валлійський футболіст прощається із європейським футболом.
ГАРЕТ БЕЙЛ, GETTY IMAGES
25 червня 2022, 18:45
Гарет Бейл перейде до Лос-Анджелеса, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, це питання вже вирішене. Таким чином, 32-річний футболіст залишає європейський футбол, щоб набути нового досвіду в МЛС. Особистий контракт також узгоджено.
Повідомляється, що угода Бейла з Лос-Анджелесом діятиме до червня 2023 року і валлієць приєднається слідом за Джорджо К'єлліні. Також буде опція продовження на один сезон.
Бейл виступав за Реал з 2013 року. У минувшому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.
Нагадаємо, що раніше Реал тепло попрощався із Бейлом, випустивши добірку найяскравіших голів валлійця.