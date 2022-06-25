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Валлійський футболіст прощається із європейським футболом.

Гарет Бейл перейде до Лос-Анджелеса, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, це питання вже вирішене. Таким чином, 32-річний футболіст залишає європейський футбол, щоб набути нового досвіду в МЛС. Особистий контракт також узгоджено.

Повідомляється, що угода Бейла з Лос-Анджелесом діятиме до червня 2023 року і валлієць приєднається слідом за Джорджо К'єлліні. Також буде опція продовження на один сезон.

Бейл виступав за Реал з 2013 року. У минувшому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, що раніше Реал тепло попрощався із Бейлом, випустивши добірку найяскравіших голів валлійця.