Испания

Ще один футболіст залишає стан "вершкових".

Черговий футболіст мадридського Реалу залишає команду на правах вільного агента — після Іско "вершкові" попрощались із Гаретом Бейлом.

Королівський клуб подякував форварду за дев'ять років, що валлієць провів у клубі та випустив зворушливу підбірку найкрасивіших голів Бейла, до якої увійшов також і гол ножицями у ворота Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше Бейл написав прощавальний лист на адресу Реалу.