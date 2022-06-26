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Луїс Кортес прокоментував поразку своїх підопічних від Шотландії.

Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес поділився своїми думками після поразки від Шотландії (0:4) у відбірному матчі ЧС-2023.

"Важкий поєдинок. Це не той результат, на який ми сподівалися. Ми провели велику роботу, готуючись до гри із Шотландією. Але дуже складно розпочинати матч зі швидкого пропущеного м’яча. Я не буду оскаржувати рішення арбітра, це її позиція щодо епізоду з пенальті. Думаю, ви самі все прекрасно бачили в телевізійній трансляції. Хай там як, та ситуація вплинула на подальший перебіг подій у поєдинку.

Коли ми грали із шотландками на виїзді, у них було чимало шансів, але вони їх не використали, забивши нам лише на 93 хвилині. Зараз вони мали значно менше моментів, але реалізували їх усі. Це футбол. Команда має брати під контроль маленькі деталі протягом матчу, а не пропускати два голи зі стандартних положень. У поєдинках такого рівня суперник не пробачає необачності.

Хоч дівчата так і не вразили ворота збірної Шотландії, але в другому таймі вони не полишали спроб забити та хоча б якось підняти настрій українським уболівальникам. На жаль, нам не вдалося цього зробити.

Тож ми чекаємо на наступний матч, із командою Угорщини. Зараз усі наші думки будуть лише про те, як виграти цей поєдинок", - наводить слова Кортеса прес-служба УАФ.

Нагадаємо, поступившись команді Шотландії, українки втратили шанси на вихід до плей-офф відбору ЧС-2023.

Наступний матч підопічні Луїса Кортеса проведуть проти Угорщини 28 червня. Початок — о 21.00 за київським часом.