Завершилася сто двадцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

За добу, 27 червня, ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.
 
В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога.
Спільна заява лідерів та лідерки "Великої Сімки" на підтримку України:
 
"Ми, лідери Групи семи (G7), непохитні в нашій солідарності з Україною і підтверджуємо наші непохитні зобов'язання підтримувати уряд і народ України в їхньому мужньому захисті суверенітету і територіальної цілісності своєї країни, а також у їхній боротьбі за мирне, квітуче та демократичне майбутнє. Ми вітаємо рішення Європейської Ради надати Україні та Молдові статус країни-кандидата. Ми й надалі надаватимемо фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Роблячи це, ми зобов’язуємося продемонструвати глобальну відповідальність і солідарність, працюючи над подоланням міжнародних наслідків російської агресії, особливо для найбільш вразливих верств населення.
 
Засудження російської війни: ми залишаємось приголомшеними і продовжуємо засуджувати жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та допомогу Білорусі. Ми засуджуємо і не визнаємо продовження спроб Росії перемалювати кордони силою. Ця нищівна війна призвела до драматичних наслідків далеко за межами Європи. Це є грубим порушенням міжнародного права, зокрема, серйозним порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй.
 
Це серйозно підриває міжнародну систему, засновану на правилах, яка лежить в основі глобального миру, процвітання та безпеки. Ми також засуджуємо спроби Росії замінити українських демократично обраних чиновників нелегітимними. Ми знову вимагаємо від Росії покласти край цій війні вибору та негайно, беззастережно припинити всі військові дії та вивести свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
 
Ми знову засуджуємо невиправдане використання Росією ядерної риторики та напруги. Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі тих, які забороняють використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї. Ми закликаємо Росію до відповідальної поведінки та стриманості, а також повторюємо, що будь-яке використання такої зброї було б неприйнятним і матиме тяжкі наслідки. У зв’язку з цим ми висловлюємо серйозне занепокоєння після заяви Росії про те, що вона може передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом.
 
Підтримка зусиль України припинити війну: ми прагнемо допомагати Україні підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність, захищати себе та вибирати власне майбутнє. Україна має вирішувати майбутнє мирне врегулювання вільно від зовнішнього тиску чи впливу. Ми продовжимо координувати зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці. Ми також будемо продовжувати координувати свою діяльність, щоб забезпечити Україну матеріальною, навчальною та матеріально-технічною, розвідувальною та економічною підтримкою для нарощування її Збройних Сил.
 
Відданість безпеці та стійкості України: з метою життєздатного післявоєнного мирного врегулювання, ми готові досягти домовленостей разом із зацікавленими країнами та установами та Україною щодо постійних зобов’язань щодо безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, і стримувати майбутню російську агресію. Ми готові й надалі посилювати стійкість України, розширюючи нашу співпрацю у сфері розвідки та обміну інформацією, інформаційної безпеки, а також безпеки на морі.
 
Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво у сферах енергетичної безпеки, безпеки та безпеки ядерних матеріалів та об’єктів, екології та водокористування. Ми продовжимо підтримувати Україну в протистоянні загрозам її демократичним інституціям та їхнім спільним демократичним цінностям і принципам, у тому числі через підтримку вільних ЗМІ, а також протидії дезінформації та втручанню в демократичні процеси.
 
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель".
 

Серед новин

📰 ​Європейська комісія відгукнулася на запит українського уряду й передасть:

▪️ 300 000 спеціалізованих захисних костюмів
▪️ 5 600 літрів дезактивуючих речовин
▪️ 850 одиниць обладнання для операцій з дезактивації

Також ЄС подарує лікарням України:
▪️ монітори пацієнтів
▪️ інфузійні насоси та апарати штучної вентиляції легень
▪️ захисні маски та халати для медичного персоналу

📰 Суд арештував майно російських компаній на 4,5 мільярди гривень.

📰 ТЦ у місті Кременчук був обстріляний ракетами Х-22, випущених із рашистських дальніх бомбардувальників Ту-22М3. 

📰 В США на 35% підвищать ставку адвалорного мита на російські товари, які не підпадали під санкції.

📰 Компанія Baykar подарує Україні 3 безпілотники, гроші на які збирали кампанією «Народний Байрактар».

📰 Прем’єри Канади та Британії – Джастін Трюдо та Борис Джонсон заявили про півмільярда фунтів стерлінгів гарантії позик для України

📰 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців Лисичанська евакуюватись. 

📰 НАТО не будуть розблоковувати Чорне море своїми кораблями

📰 За останні сім днів у тимчасово окупованій Донецькій та Луганській областях знищено 17 складів, — Арестович

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻 Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Сьогодні, у Кременчуці Полтавської області, російська ракета влучила в торговий центр, де перебували мирні цивільні люди. Кількість жертв наразі невідома. Тривають рятувальні заходи.

🔻 На Волинському та Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.
Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. Вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
 
🔻 На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник вів мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.
 
🔻 На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ.
 
🔻 На Харківському напрямку ворог, з метою повернення втрачених позицій, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман.
 
Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.
 
🔻 На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.
Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.
 
🔻 На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.
 
🔻 На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.
 
🔻 На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.
 
Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.
 
🔻 На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.
 
Наші воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.
 
Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.
 
🔻 На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування дій наших військ, недопущення їх перекидання на інші напрямки, ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки. Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.
 
🔻 На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
 
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.
 
Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях.
 

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 27 червня

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт.

І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛