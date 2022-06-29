Другое

Французький керманич підшукав собі нове місце роботи.

Наприкінці минулого року добігли завершення взаємини між французьким Ліоном та досвідченим головним тренером Руді Гарсією, після чого фахівець провів сезон поза межами професійної діяльності.

Однак перестій у роботі 58-річного француза не буде аж занадто довгим.

Ан-Наср, який бере участь у розіграші чемпіонату Саудівської Аравії, вирішив залучитись допомогою європейського керманича задля того, аби покращити власні позиції в перегонах на тлі підсумкової третьої сходинки цього сезону.

Угода, станом на сьогодні, розрахована лише на один рік, проте за бажанням сторін її може бути подовжено в майбутньому.

Нагадаємо, що раніше Гарсія також працював на чолі Сент-Етьєна, Діжона, Ле Манса, Лілля, Роми та Марселя.