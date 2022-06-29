Французький керманич підшукав собі нове місце роботи.
Руді Гарсія, Getty Images
29 червня 2022, 12:12
Наприкінці минулого року добігли завершення взаємини між французьким Ліоном та досвідченим головним тренером Руді Гарсією, після чого фахівець провів сезон поза межами професійної діяльності.
Однак перестій у роботі 58-річного француза не буде аж занадто довгим.
Ан-Наср, який бере участь у розіграші чемпіонату Саудівської Аравії, вирішив залучитись допомогою європейського керманича задля того, аби покращити власні позиції в перегонах на тлі підсумкової третьої сходинки цього сезону.
Угода, станом на сьогодні, розрахована лише на один рік, проте за бажанням сторін її може бути подовжено в майбутньому.
Нагадаємо, що раніше Гарсія також працював на чолі Сент-Етьєна, Діжона, Ле Манса, Лілля, Роми та Марселя.