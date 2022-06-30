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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 червня.

Завершилася сто двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них — 95 оборонців Азовсталі.

На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі.

Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності.

Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях.

Серед новин

📰 Відбувся найбільший від початку війни з Росією обмін військовополоненими, під час якого було звільнено 144 захисників України, із яких 95 бійців захищали "Азовсталь". Загалом звільнено: 43 бійці полку "Азов"; 59 бійців Національної гвардії; 30 — Військово-морських сил; 28 — Збройних сил України; 17 — Державної прикордонної служби України; 9 — Територіальної оборони; 1 — Національної поліції України.

📰 Росія випустила по Миколаєву 10 ракет за пів години. Загинули 5 людей.

📰 Нещодавно відбудований міст через Ірпінь зруйнований, одна людина загинула. Під час в міст потрапила блискавка, через що здетонувала вибухівка під мостом.

📰 Лідери країн НАТО визнали Росію головною загрозою Альянсу. Вони також ухвалили пакет допомоги Україні, який передбачає комунікації, паливо, медичне забезпечення, обладнання для захисту від хімічної та бактеріологічної зброї, системи боротьби з дронами.

📰 США надали Україні перший грант у 1,3 млрд доларів із пакета фінансової допомоги на 7,5 млрд доларів. Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Це має значно спростити як експорт товарів з України, так і імпорт в Україну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами республіки білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

🔻На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

🔻На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

🔻На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

🔻На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

🔻На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

🔻На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

🔻На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

🔻На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 29 червня

"Оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців і один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛