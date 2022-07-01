Другое

Хорватський футболіст продовжить кар'єру в Греції.

Фланговий захисник Шиме Врсалько близький до того, щоб перейти до Олімпіакосу.

Переговори сторін знаходяться на вирішальній стадії, а про трансфер буде оголошено невдовзі, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначимо, що Олімпіакос отримає досвідченого футболіста безкоштовно, адже хорват залишив мадридський Атлетіко на правах вільного агента.

Минулого сезону Врсалько зіграв 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що футболіст вже провів переговори із грецьким клубом.