Хорватський футболіст продовжить кар'єру в Греції.
ШИМЕ ВРСАЛЬКО, GETTY IMAGES
01 липня 2022, 22:10
Фланговий захисник Шиме Врсалько близький до того, щоб перейти до Олімпіакосу.
Переговори сторін знаходяться на вирішальній стадії, а про трансфер буде оголошено невдовзі, повідомляє Фабріціо Романо.
Відзначимо, що Олімпіакос отримає досвідченого футболіста безкоштовно, адже хорват залишив мадридський Атлетіко на правах вільного агента.
Минулого сезону Врсалько зіграв 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та двома результативними передачами.
Раніше повідомлялось, що футболіст вже провів переговори із грецьким клубом.