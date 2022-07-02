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Національна команда зазнала поразки в Португалії.

У рамках Євроліги з пляжного футболу збірна України зустрілась зі збірної Іспанії. Поєдинок закінчився перемогою іспанської національної команди із рахунком 4:1.

За Україну єдиним голом відзначився Юрій Щериця. У Іспанії забивали двічі Едуард, Чікі та Антоніо.

Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнійчук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Заворотний, Колесніков.

Іспанія — Україна 4:1

Голи: Едуард (10, 16), Чікі (19), Антоніо (31) — Щериця (16).

Нагадаємо, що цей матч став першим у змаганні для України. Іспанія, у свою чергу, здобула дві перемоги у двох іграх та очолила групу.

Ще в одному матчі сьогоднішнього дня Азербайджан переграв Німеччину — 6:5.