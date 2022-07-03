Завершилася 129 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:

Коротко. Війна. День 129. Відеодайджест

Бої за Лисичанськ тривають, але місто не оточене. Як заявив представник Національної гвардії, зараз найбільш "гарячими" точками залишаються Лисичанський, Бахмутський напрямки і Харківська область.
Франція пропонує Україні відбудувати Бородянку, як принципово нове містечко. Президентка регіону Іль-де-Франс особисто готова надати допомогу на відбудові міста у Київській області.
За інформацією ОК "Південь", 2 липня українська авіація завдала удару по російському опорному пункту в районі Благодатного в Миколаївській області.
По напрямках:
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводяться тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
 
На Сіверському напрямку без особливих змін. Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.
 
На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.
 
Вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.
 
На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.
 
На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.
На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.
 
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.
 
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.
 
На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА. За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Головне з промови Президента:

- Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, іще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість із них потребує відбудови, сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є й складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…

-  Звичайно, ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, на територіях. Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості.

- Сьогодні російська армія продовжила бити ракетами по наших містах. Тільки станом на вечір було вже шість ракетних ударів. Загалом 12 ракет. По Миколаєву, по Донеччині… Продовжились авіаційні удари.

- У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі.

- Головне – як би складно не було нам сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь –  кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!