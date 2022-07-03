На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА. За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Головне з промови Президента:

- Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, іще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість із них потребує відбудови, сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є й складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія…

- Звичайно, ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, на територіях. Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості.

- Сьогодні російська армія продовжила бити ракетами по наших містах. Тільки станом на вечір було вже шість ракетних ударів. Загалом 12 ракет. По Миколаєву, по Донеччині… Продовжились авіаційні удари.

- У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі.

- Головне – як би складно не було нам сьогодні, маємо пам’ятати про те, що буде завтра. І що завтрашній день повинен принести Україні максимальну користь – кожен і кожна мають робити для цього абсолютно все, що можливо.