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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 липня.

Завершилася 130 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони були змушені відійти із займаних позицій — Генштаб.



"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід".



"Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обов'язок. Ми повернемося і неодмінно переможемо!"

Самопроголошений президент Республіки Білорусь олександр лукашенко вкотре погрозливо висловився стосовно України та участі Білорусі у війни із нашим народом.

"І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно", — розповів прокремлівський блазень.

Коротко. Війна. День 129. Відеодайджест

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що орда цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов, відзначивши, що Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).



Наразі підтверджено загибель 6 осіб. Також 15 людей травмовано. Огляд місць обстрілів триває.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Оперативний стан на певних напрямках оборони:

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль.

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка – Долина.

На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх та оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Григорівки та Білогорівки.