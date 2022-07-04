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Легендарний журнал продовжує виходити, незважаючи на те, що раніше було оголошено про закриття.

Улюблений багатьма шанувальниками футболу журнал "Футбол" продовжить існування!

Стало відомо, що головний редактор Артем Франков знайшов спосіб і надалі публікувати нові випуски.

"Ви читаєте добрий старий "Футбол", але підготовлений редакцією у специфічних обставинах. Тому його назва доповнена, а обсяг – збільшено. Більше того, досягнуто давньої мети – "Футбол-Війна" представлений у двох варіантах, українською та російською мовами.

Ніякого іншого фінансування, крім від вас, не передбачено. 50% зібраних коштів буде направлено на благі цілі (ворог постарався, щоб їх було багато), про які ми неодмінно повідомимо.

Якщо буде на те ваша добра воля, надсилайте Приватбанк, Артем Франков, 4149 4998 0339 7171.

Наші там! З-за кордону використовуйте будь-які зручні для вас системи грошових трансферів – достатньо банку та прізвища адресата, мій e-mail (для коду перекладу): [email protected]", — звернувся Артем Франков до читачів.

Завантажити новий випуск журналу "Футбол" можна з нашого Telegram-каналу.