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Португальський тренер продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Нуну Санту знаходився у пошуках нового робочого місця після звільнення з Тоттенгема.

Як повідомляє офіційний сайт Аль-Іттіхада, португальський тренер погодився очолити їхній клуб. Контракт підписано до 2024 року.

Зазначимо, що у Тоттенгемі після десяти турів Санту набрав лише 15 очок і посідав восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.

البرتغالي نونو سانتو مدرباً للاتحاد ✍️ pic.twitter.com/i2o1NVLYeb — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 4, 2022

Нагадаємо, що раніше екс-наставник Тоттенгема Нуну Ешпіріту Санту прокоментував своє звільнення з лондонського Тоттенхема.