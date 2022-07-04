Португальський тренер продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.
Нуну Санту, фото Аль-Іттіхад
04 липня 2022, 23:02
Нуну Санту знаходився у пошуках нового робочого місця після звільнення з Тоттенгема.
Як повідомляє офіційний сайт Аль-Іттіхада, португальський тренер погодився очолити їхній клуб. Контракт підписано до 2024 року.
Зазначимо, що у Тоттенгемі після десяти турів Санту набрав лише 15 очок і посідав восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.
Нагадаємо, що раніше екс-наставник Тоттенгема Нуну Ешпіріту Санту прокоментував своє звільнення з лондонського Тоттенхема.