Англия

Португальский специалист высказался о своем увольнении из Тоттенхэма.

Экс-наставник Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту впервые прокомментировал свое увольнение из лондонского Тоттенхэма.

"Футбол — самый жестокий вид спорта. Совсем недавно меня признавали тренером месяца в АПЛ, а теперь уже прошло несколько дней с момента моего увольнения. Такова жизнь, я продолжаю идти вперед в поисках новых вызовов. И хочу поблагодарить болельщиков Тоттенхэма.

Я мечтал завоевать трофеи с этим клубом, но не все пошло по плану. Это жизнь, всегда чему-то учишься", — написал Санту в своем Instagram.

Под руководством португальца Тоттенхэм набрал лишь 15 очков за 10 туров и занимал 8-е место в турнирной таблице.

Вместо Эшпириту Санту боссы Тоттенхэма назначили Антонио Конте главным тренером команды.