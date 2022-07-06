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Захисник і надалі залишатиметься в межах Балканського півострова.

На початку липня 2021 року досвідчений український захисник Дмитро Чигринський залишився без клубу через завершення угоди з грецьким АЕК, за який він виступав упродовж п’яти років.

Після цього 35-річний виконавець не міг знайти собі нового місця роботи впродовж усього минулого сезону, однак зрештою нова трансферна кампанія спричинила виникнення для нього нової можливості та виклику в спортивній кар’єрі.

Як повідомив агент українського футболіста, Олександр Панков, Чигринський і надалі залишатиметься в Греції, однак цього розу буде виступати в складі місцевого Іонікос, який представляє місто Нікея.

Упродовж останнього сезону колектив перебував у другий половині турнірної таблиці, але зрештою випередив усі решту команд під час боротьби за виживання.

Зауважимо, що за свою тривалу професійну кар’єру Чигринський узяв участь уже в 392 матчах, забивши 25 голів та віддавши п’ять гольових передач.