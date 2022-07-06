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Хавбек більше не є гравцем датського Орхусу.

Колишній футболіст лондонського Арсенала Джек Вілшир знов став вільним агентом.

Хавбек залишив датський Орхус на правах вільного агента. Нагадаємо, що англієць став гравцем клубу взимку цього року.

За цей час Вілшир зіграв 14 матчів у складі Орхусу, в яких встиг відзначитись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що хавбек може повернутись до Арсеналу в якості тренера одної з молодіжних команд.