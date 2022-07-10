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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 липня.

Завершилася 136 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У суботу Зеленський звільнив послів України у низці країн — зокрема посла в Німеччині Андрія Мельника, а також послів в Угорщині, Чехії, Норвегії тощо. Президент пояснив, що звільнення ним послів України є питанням ротацій. Також він анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня.

Жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, вода та їжу, заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

У столиці розпочали військові заняття з цивільними киянами, щоб підвищити рівень захисту оборони міста.

Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. У загальному описі листа є згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією".

У межах останнього пакета військової допомоги, затвердженого президентом США Джо Байденом у п’ятницю, Україна отримає 1000 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Коротко. Війна. День 136. Відеодайджест

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не відзначається. Для недопущення ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.

На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка — Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.

На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне. Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів.

Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжив обстріли позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка. Успіху не має, з втратами відійшов. Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на обороні зайнятих позицій та стримуванні наявними вогневими засобами просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Лише за цю добу російська армія била по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, по громадах Запорізької області. Била саме по звичайних будинках і цивільних об’єктах – абсолютно свідомо, цілеспрямовано.

Не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі. Такі терористичні дії можна зупинити лише зброєю – сучасною, точною, потужною. І я вдячний Сполученим Штатам Америки за рішення надати додаткові системи HIMARS та іншу зброю, яка дає змогу робити саме антитерористичні кроки та зменшувати російські ударні спроможності.

Зробимо все, щоб зламати терористичний потенціал окупантів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!