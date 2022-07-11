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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 липня.

Завершилася 137 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Успіхи ЗСУ за два дні:

▪️ Алчевськ, Луганщина. Мінус БК.

▪️ Шахтарськ, Донеччина. Мінус БК.

▪️ Чистякове (Торез), Донеччина. Мінус БК.

▪️ Іловайськ, Донеччина. Мінус БК.

▪️ Донецьк, Київський район. Мінус БК.

▪️ Хрестівка (Кіровське), Донеччина. Мінус БК.

▪️ Херсон. Мінус військова частина.

▪️ Луганськ. Склад БК.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердив попадання по військовій частині окупантів у Херсоні. У Херсоні ювелірне влучення по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від влучень о 5-й ранку, а потім знову, коли потрапили о 10-й.

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Байден під час візиту на Близький Схід спробує знайти там радянську зброю для України — The New York Times.

Зеленський не отримував звернень членкині Конгресу Вікторії Спартц щодо необхідності вирішити "проблему" Єрмака — прессекретар президента Никифоров.

Коротко. Війна. День 137. Відеодайджест

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного. Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині. Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно свідомо. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли.

Покарання невідворотне для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава їх захищатиме. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!