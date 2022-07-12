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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 липня.

Завершилася 138 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині лунають вибухи, знищено склад із боєприпасами.

Українські військові в черговий раз змусили ворога відступити, коли росіяни здійснювали спробу наступу в напрямку Мар’їнки на Донеччині.

МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Канади в Україні у зв'язку з рішенням Оттави передати турбіну російського газогону "Північний потік" компанії Siemens.

Посли країн "Групи семи" (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника САП для зміцнення антикорупційних інституцій України.

Один із окупантів під час телефонної розмови розповів, що на Херсонському напрямку українська армія завдала удару по командному пункту, в результаті чого загинули 12 осіб.

Затрофеєний Збройними силами російський зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир-С1" уже воює на боці України та збив першу ворожу ціль.

ЄС створить хаб у Молдові, щоб завадити нелегальному продажу зброї, яка використовується на війні в Україні, злочинним групам у Європі — про це оголосила єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон.

Коротко. Війна. День 138. Відеодайджест

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угруповання Сил оборони у Донецькій області, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей та демонструвати свою присутність застосуванням артилерії. Так, ворог обстріляв райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ до державного кордону. Здійснював обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова. Ворог завдав ударів із озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.

В напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.

На Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника не вели. Обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське. Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви. Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій наших військ. Обстріли із ствольної та реактивної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу до Європи. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується.

Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!