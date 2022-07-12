Для португальського фахівця це перша національна команда у тренерській кар'єрі.
Руй Віторія, Getty Images
12 липня 2022, 13:24
Колишній наставник Спартака Руй Віторія став головним тренером збірної Єгипту. Про це повідомляє прес-служба єгипетської футбольної асоціації у твіттері.
Угода з 52-річним португальським фахівцем розрахована на чотири роки.
Його останнім місцем роботи був московський Спартак, який він залишив у грудні минулого року. Перед цим він очолював Бенфіку та саудівський Ан-Наср.
Таким чином, збірна Єгипту – перша національна команда у тренерській кар'єрі португальця.
Раніше повідомлялося, що головного тренера збірної Єгипту звільнено після трьох проведених матчів.