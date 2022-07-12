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Для португальського фахівця це перша національна команда у тренерській кар'єрі.

Колишній наставник Спартака Руй Віторія став головним тренером збірної Єгипту. Про це повідомляє прес-служба єгипетської футбольної асоціації у твіттері.

Угода з 52-річним португальським фахівцем розрахована на чотири роки.

Його останнім місцем роботи був московський Спартак, який він залишив у грудні минулого року. Перед цим він очолював Бенфіку та саудівський Ан-Наср.

Таким чином, збірна Єгипту – перша національна команда у тренерській кар'єрі португальця.

Раніше повідомлялося, що головного тренера збірної Єгипту звільнено після трьох проведених матчів.