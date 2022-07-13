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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 липня.

Завершилася 139 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

📰 Німецький уряд надав перелік запланованої до передачі військової допомоги летального та нелетального характеру для України.

▪️54 бронетранспортери M113 з озброєнням (техніка з Данії, передача фінансується Німеччиною);

▪️3 РСЗВ MARS з боєприпасами;

▪️3 самохідні гаубиці 2000 року виробництва ;

▪️4000 35-мм набоїв до протиповітряних танків GEPARD ;

▪️53 тис. боєприпасів для ППО;

Також уже надається, виробляється або планується до відправки така допомога:

▪️8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;

▪️10 (+10) автономних наземних дронів;

▪️14 тягачів та 14 напівпричепів;

▪️2 трактори та 4 причепи;

▪️43 розвідувальних дрона;

▪️1 високочастотний прилад з обладнанням;

▪️10 захищених автомобілів;

▪️8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;

▪️4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;

▪️30 протиповітряних танків GEPARD, включаючи близько 6000 набоїв;

▪️система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

▪️РЛС виявлення артилерії COBRA;

▪️80 пікапів;

▪️100 000 аптечок першої медичної допомоги;

▪️3 броньовані евакуаційні машини.

📰 16 торговельних суден пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море для подальшого завантаження українським зерном та іншою аграрною продукцією.

📰 45 осіб загинуло внаслідок рашистського обстрілу житлового будинку у Часовому Яру на Донеччині.

📰 Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО

Коротко. Війна. День 139. Відеодайджест

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою білорусь районах.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації. Артилерія противника обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів.

Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв наші позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.

При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Попереду – справді важкий шлях. Це розуміють усі. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково.

Ви знаєте, я чомусь рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які попри все залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу подякувати. Дякую, що ви в України є".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!