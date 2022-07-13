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Новачок еміратського клубу прокоментував свій трансфер.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко приєднався до еміратського Аль-Айну на правах вільного агента, оскільки його контракт із Вест Гемом добіг свого кінця.

Футболіст встиг прокоментувати підписання контракту, звернувшись до вболівальників свого нового клубу.

"Вітаю, вболівальники Аль-Айна. Я радий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку", — сказав Ярмоленко.

Відзначимо, що угода розрахована на один рік.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня поширилися чутки щодо можливого повернення Андрія до київського Динамо.